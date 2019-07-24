شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينزل من أعلى مستوى فى شهرين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين ، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل بعد أخبار إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 97.56 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.72 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.81 نقطة الأعلى منذ 31 أيار/مايو الماضي.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل تزايد الضغوط السلبية على عملات اليورو والجنيه الإسترليني.

قالت وكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء إن الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" وكبار المسؤولين الأمريكيين سيتوجهون إلى شنغهاي يوم الاثنين المقبل لحضور اجتماعات تجارية مباشرة مع المسؤولين الصينيين.

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جددت تلك الأنباء آمال حدوث انفراجة قوية فى المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم ، تمهد الطريق للتوصل لاتفاق تجاري شامل ينهي حربا تجارية شراسة مستمرة منذ أكثر من عام ، الأمر الذي قلص مستويات الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن قطاعات الصناعة والخدمات والإسكان ،أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأمريكي ،وتقدم أدلة حول مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر تموز/يوليو المتوقع مستوى 50.9 نقطة من مستوى 50.6 نقطة فى حزيران/يونيو ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 51.6 نقطة فى تموز/يوليو من 51.5 نقطة فى حزيران/يونيو.

وتصدر أيضا مبيعات المنازل الجديدة المتوقع 659 ألف فى حزيران/يونيو من 626 ألف فى أيار/مايو.