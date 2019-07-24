شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبلغ ذروة 13 شهرا بفضل طلب قوي من مستثمري التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 13 شهرا ، بفضل طلب قوي من مستثمري التجزئة ، بجانب صعود معظم المعادن النفيسة كملاذات آمنة ،قبل قيام البنوك المركزية العالمية بخفض معدلات الفائدة.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 1% حتى الساعة 12:06 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 16.57$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.40$،وسجلت الأعلى عند 16.58$ الأعلى منذ 18 حزيران/يونيو2018 ،والأدنى عند 16.32$.

حققت أسعار الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار الطلب القوي على المعدن الأبيض.

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حقق المعدن الأبيض "الفضة" ارتفاعا بأكثر من 10% على مدار الثلاثة أسابيع الأخيرة، بفضل دخول طلب تجزئة قوي، خاصة بعد انتباه المستثمرين لكون الفضة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث عندما بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى فى ست سنوات.

ويدعم ارتفاع الفضة أيضا فى الوقت الحالي ،صعود معظم أسعار المعان النفيسة كملاذات آمنة ، قبل قيام البنوك المركزية العالمية بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة ،البداية غدا الخميس حيث من المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس ، على أن يلحق بيه البنك الفيدرالي الاتحادي الأسبوع القادم ويخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.