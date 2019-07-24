شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع من أعلى مستوى فى أسبوعين والأنظار تتجه صوب اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع هبوط قطاع البنوك والشركات المالية بعد خسائر فاقت التوقعات لدويتشه بنك خلال الربع الثاني من هذا العام ، وتظل الخسائر محدودة مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأوروبي غدا الخميس.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 09:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع صعود قوي لقطاع صناعة السيارات.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع هبوط سهم دويتشه بنك بأكثر من 4% بعدما أعلن أكبر مصرف ألماني خسائر فاقت التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتظل خسائر الأسهم الأوروبية محدودة مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأوروبي غدا الخميس ، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

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وخفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% خلال 2019 من 3.3% متوسط توقعاته السابقة ،وأعاذ ذلك إلى مخاطر الحرب التجارية العالمية ، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،وضعف معدلات التضخم.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل احتمالات خفض الفائدة الأمريكية.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4%.

وفى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بأكثر من 0.3% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بفضل استمرار الأداء القوي لشركات صناعة السيارات.

وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، بعد تأكيد "بوريس جونسون"رئيس الوزراء البريطاني الجديد على مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم.