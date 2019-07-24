شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع للمرة الأولى فى 4 أيام بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،لترتد من أدنى مستوى فى نحو أسبوع ، بدعم توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وفى ظل تكهنات قيام البنوك المركزية العالمية بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.6% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,426.15$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,418.21$،وسجلت أعلى مستوي 1,426.81$ ، وأدنى مستوي 1,416.31$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ،بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال أربعة أيام ، عاكسا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يدعم فى الوقت الحالي انتعاش أسعار الذهب.

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يأتي تراجع العملة الأمريكية حاليا مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح بعدما سجلت فى وقت سابق أعلى مستوى فى شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،بجانب تباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل بعد أخبار إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبخلاف حركة الدولار الأمريكي ، يدعم ارتفاع أسعار الذهب التكهنات القوية لقيام معظم البنوك المركزية العالمية بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

حيث من المحتمل أن يخفض المركزي الأوروبي خلال اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس معدلات الفائدة الأوروبية بمقدار 10 نقاط أساس، على أن يلحق بيه مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" الأسبوع المقبل بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 2.05 طن متري ،فى أول انخفاض خلال الخمسة أيام الأخيرة ، لينزل الإجمالي إلى 823.13 طن متري ،متخليا عن أعلى مستوى منذ 8 حزيران/يونيو عند 825.18 طن متري.