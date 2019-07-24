شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بعد نفي إيران إسقاط طائرة مسيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما نفت طهران قيام البحرية الأمريكية بإسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز ،ويكبح الخسائر الانخفاض الكبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

بحلول الساعة 09:45بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.20$، بعدما سجل أعلى مستوي 57.24$ ،وأدنى مستوي 56.87$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 63.92$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.11$ ، بعدما سجل أعلى مستوي 64.18$ ،وأدنى مستوي 63.90$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.8% ، وصعدت عقود برنت بنسبة 1.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعدما أعلنت الولايات المتحدة إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار.

نفي وزير الدفاع الإيراني العميد "أمير حاتمي" يوم الأربعاء قيام القوات الأمريكية بإسقاط طائرة إيرانية مسيرة فى مضيق هرمز ،وذلك على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية.

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وقال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية اتخذت إجراءات دفاعية ضد طائرة إيرانية ثانية بدون طيار فى مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

ومن جانبه عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء عن استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن بلاده لم ولن تضيع فرصة للتفاوض مع واشنطن.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 11 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ،بأكبر انخفاض أسبوعي منذ كانون الثاني/يناير 2018 ، لتتجاوز توقعات الخبراء بحوالي 4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 448.6 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 22 آذار/مارس الماضي ، فى علامة إيجابية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 4.2 مليون برميل.