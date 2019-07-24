شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي وسط أجواء سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، وسط الأجواء السلبية التي تسيطر على السوق الرقمية خلال الفترة الأخيرة ، خاصة تلك المتعلقة بمخاوف حظر تبادلات العملات المشفرة عالميا.

بحلول الساعة 08:05بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين فى بورصة " بتستامب" حول 9,677$ بانخفاض قدره 164$ بنحو 1.7%،حيث سعر الافتتاح عند 9,841$،وسجلت أعلى مستوي عند 9,854$ ،وأدنى سعر عند 9,565$ الأدنى منذ 18 تموز/يوليو الجاري.

فقدت أكبر عملة رقمية فى العالم"البتكوين" يوم الثلاثاء نسبة 4.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعد التخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بنحو 13 مليار$ إلى إجمالي 264 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى فى أسبوع ، مع استمرار هبوط معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

تخلي البتكوين مرة أخرى عن مستويات 10,000$ ، وسط الأجواء السلبية التي تسيطر على السوق الرقمية خلال الفترة الأخيرة ،والتي أضعفت مستويات الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى السوق.

ومحور تلك الأجواء تجدد مخاوف حظر تبادلات العملات المشفرة عالميا ، خاصة بعد الهجوم الحاد من قبل حكومة الولايات المتحدة على صناعة التشفير وعملات البتكوين وليبرا ،وسعي دولة مثل الهند إلى القيام بهذا الأمر تماما.

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بالإضافة إلى الجلسات المكثفة فى الكونغرس الأمريكي لمناقشة مشروع فيسبوك الرقمي ، والهجوم المتواصل من قبل المنظمون والسياسيون فى جميع أنحاء العالم على عملة فيسبوك "ليبرا".

ومن المقرر أن تقعد اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي نقاشا أوسع نطاقا حول القواعد التنظيمية لصناعة التشفير الأسبوع المقبل تحديدا يوم الثلاثاء 30 تموز/يوليو.

تأتي تلك الجلسة المعلنة فى ظل توالي المناقشات أمام لجان الكونغرس حول عملة فيسبوك "ليبرا" ،وخلصت معظم الجلسات إلى مخاوف المشرعين الأمريكيين حيال مخاطر حماية العملاء والخصوصية والامتثال بالنواحي التنظيمية.

وفى أعقاب جلسة استماع باللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي ، قال السيناتور الديمقراطي "شيرود براون" إن الثقة فى فيسبوك فيما يتعلق بقضايا الخصوصية سيكون أمرا وهميا.

وقال السيناتور الجمهوري "مايك كرابو" علينا أن ننظر فى كيفية تنظيم حماية البيانات فى الولايات المتحدة ،نحتاج إلى الانتقال إلى قواعد تنظيمية شاملة ، ما هي تلك القواعد لا أعلم !

وخلال جلسة استماع عقدت فى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي ، سأل أحد النواب الرئيس التنفيذي لمشروع فيسبوك الرقمي "ديفيد ماركوس" ، عن كيف يمكن أن يتوقع أن يثق المشرعين فى شركة تعرضت لغرامة بنحو 5 مليار$ عقب فضيحة تسريب بيانات العملاء الأخيرة فى الولايات المتحدة.