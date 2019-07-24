شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الألماني يهبط لأدنى مستوى فى 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر تموز/يوليو بمستوي 43.1 نقطة ،فى سادس انكماش شهري على التوالي ،وبأقل مستوي منذ تموز/يوليو 2012 ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 45.1 نقطة ، وسجلت القراءة السابقة مستوي 45.0 نقطة ، هذا البيان سلبي للاقتصاد الألماني "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو".

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