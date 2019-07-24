شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الفرنسي على حافة الركود فى يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الفرنسي الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في فرنسا بالقراءة الأولية لشهر تموز/يوليو بمستوي 50.0 نقطة ، ومستوي 50 نقطة الفاصل بين النمو والركود ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 51.6 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة 51.9 نقطة ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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