شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يسجل أدنى مستوى فى شهرين قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل اليورو يوم الأربعاء أدنى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأمريكي ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ،بفعل احتمالات قيام المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال تموز/يوليو ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء اقتصاد اليورو خلال الربع الثالث من هذا العام.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1140$ الأدنى منذ 31 أيار/مايو الماضي، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1151 $،وسجل الأعلى عند 1.1154 $.

انخفضت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" يوم الثلاثاء بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

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وضغط على اليورو أيضا ،الاحتمالات القوية لقيام المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس خلال اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس ،بهدف مواجهة المخاطر المتزايدة على اقتصاد اليورو.

وحث صندوق النقد الدولي هذا الشهر البنك المركزي الأوروبي إضافة حوافز جديدة لتخفيف المخاطر الاقتصادية المتزايدة ،وحذر الصندوق من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه مخاطر التوترات التجارية العالمية ،وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،وأزمة ديون إيطاليا.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من أوروبا عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال تموز/يوليو ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء اقتصاد اليورو فى مطلع الربع الثالث من هذا العام ،البيانات السلبية سوف تعزز بشدة تلك الاحتمالات ، وبالتالي سوف تعمق من خسائر اليورو مقابل معظم العملات العالمية.

تصدرا تباعا بدءا من الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات القطاعات الصناعية والخدمية خلال تموز/يوليو ، البداية من فرنسا "ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو" انتهاءا باقتصاد أوروبا بالكامل بحلول الساعة 08:00 جرينتش.