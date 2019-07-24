شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 17 من تموز/يوليو الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات و البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.10% إلى مستويات 108.12 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.23، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.11، بينما حقق الأعلى له عند 108.28.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.6 مقابل ما قيمته 49.3 في حزيران/يونيو الماضي، دون التوقعات التي أشارت إلى تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.7، ويذكر أن قراءة المؤشر دون حاجز 50 تعكس انكماش القطاع، بينما يعد صدور القراءة عند 50 أو أعلى يعكس اتساعاً في القطاع.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الثلاثاء أعرب وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي عن كون اقتصاد بلاده يتعافي بشكل تدريجي وأنه من المتوقع استمرار التعافي رغم تباطؤه في الآونة الأخيرة، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أفادت وكالة بلومبيرج الإخبارية بأن بنك اليابان قد يتجه إلى خفض توقعاته حيال التضخم في اجتماعه المقبل للعام المالي الجاري وخفض توقعاته الاقتصادية بحلول الأسبوع القادم.

Advertisements

وتطرق تقرير بلومبيرج وفقاً للمصادر المتطلعة، لكون المركزي الياباني قد يخفض توقعاته للتضخم إلى 1.1% وذلك نظراً للتباطؤ الذي شهده الاقتصاد مؤخراً، وأن ذلك الخفض سيؤثر على توقعات التضخم للأعوام المقبلة، وجاء ذلك عقب ساعات من حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في صندوق النقد الدولي بواضنطون والذي نوه من خلاله لكون الاقتصاد الياباني تغلب على حالة الانكماش التضخمي بدعم من إجراءات التيسر النقدي.

ويذكر أن محافظ البنك المركزي الياباني كورودا أفاد الاثنين الماضي بأن بنك اليابان مستمر في التيسر النقدي بكل قوة لحين تحقيق هدف التضخم عند 2%، مضيفاً أن المركزي الياباني يراقب عن كثب التطورات التي تؤثر على ثالث أكبر اقتصاد في العالم في ظلال حالة عدم اليقين حيال وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتي تصاعدت خلال الآونة الأخيرة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا في مطلع الأسبوع أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن كون حكومته ستتخذ العديد من الإجراءات للتعامل مع ضريبة المبيعات وأنه سيتم اتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب المخاطر السلبية على الاقتصاد، وجاء ذلك عقب ساعات من فوز ائتلافه الحاكم بالأغلبية في مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني الأحد الماضي.

كما نوه رئيس الوزراء الياباني آبي أيضا الاثنين الماضي لكون حكومته ستعمل على أن يكون الاقتصاد هو أهم أولوياتها ضمن سياساتها المالية، وذلك مع تطرقه لكون بلاده ستبذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن طوكيو تريد أن تلعب دوراً هاماً عن طريق تهدئة التوترات وبالأخص أن لها تاريخ طويل من الصداقة مع طهران.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين لصدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، وسط التوقعات باتساع القطاع الصناعي والخدمي إلى ما قيمته 50.9 و51.6 مقابل 50.6 و51.5 في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 5.1% إلى 659 ألف مقابل تراجع 7.8% عند 626 ألف في أيار/مايو.