شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الرقمية اللايتكوين للجلسة الرابعة على التوالي للأدنى لها في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الأربعاء لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأعلى لها منذ 12 من تموز/يوليو ضمن عمليات تصحيحية محدودة عقب ارتفاعها في جلستي الخميس والجمعة الماضيان بأكثر من 13% وبنحو 12% على التوالي موضحة ارتدادها آنذاك من الأدنى لها منذ 11 من أيار/مايو ضمن عمليات تصحيحية لخسائرها موسعة مؤخراً في أعقاب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من 2018 عند 146$ وتضاعف قيمتها السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ مطلع هذا العام.

وفي تمام الساعة 05:22 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.62% إلى مستويات 89.21$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 89.57$، بعد أن حققت أدنى مستوى لها منذ 17 من تموز/يوليو عند 86.91$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 89.57$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لرابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 5.57$ مليار.

هذا وتتكبد اللايتكوين حالياً خسائر أسبوعية بقرابة 11% لتعد بصدد استأنف مسيرات خسائرها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في خمسة أسابيع مع ارتفاعها الأسبوع الماضي بما يفوق 11% بعد أن نجحت آنذاك في أن تمحي الخسائر التي تكبدتها في مطلع ذلك الأسبوع وسط تراجعات الأصول الرقمية من جراء التحذيرات والانتقادات التي تبعنها مؤخراً حيال الأصول الرقمية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ونظيره محافظ بنك إنجلترا مارك كارني بالإضافة إلى وزراء مالية دول مجموعة السبع قد حذروا خلال الآونة الأخيرة من العملات الرقمية بشكل عام والعملة الرقمية المشفرة التي يعتزم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إطلاقها في وقت لاحق من العام المقبل بشكل خاص والتي يطلع عليها "ليبرا".

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هذا ولا تزال اللايتكوين تعكس تكبدها لخسائر شهرية حالياً بنحو 27% وتعد بصدد أول خسائر شهرية لها في سبعة أشهر ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تضاعف قيمته السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف في النصف الأول من هذا العام، مع عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأصول الرقمية في أعقاب الخسائر الموسعة التي لحقت بتلك الأصول العام الماضي.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق لتابعيات خفض حافز التعدين على اللايتكوين بنحو النصف من 25 لايتكوين إلى 12.5 لايتكوين بحلول السادس من آب/أغسطس المقبل، وسط التوقعات بأن خفض الحفز قد يجعل الذين يقومون بتعدين الهملة الرقمية لا يجودن الأمر مربحاً كما كان وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما قد يحد من الاهتمام بها في ذلك النطاق، بينما يعكس ذلك أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

ووفقاً لوكالة سي-أن-أن فأن الرئيس التنفيذي لشركة "ترون" جوستين صن أعرب الشهر الماضي عن سعادته بدعوة "صديقة الحميم تشارلي" مبتكر العملة الرقمية المشفرة لايتكوين تشارلي لي على غداء إطلاق قوة العملات المشفرة الذي تقدر تكلفته بواقع 4.6$ مليون دولار بحلول غداً الخميس والذي من المرتقب أن يحضره أيضا الملياردير الأمريكي المشكك في العملات الرقمية وعلى رأسها البتكوين وارن بافيت.

هذا ويأمل صن في أن يساعده صديقه لي في تغيير رأي بافيت حيال صناعة التشفير في الغداء الخيري السنوي الذي عرضت فيه شركة ترون أعلى مبلغ في المزاد العلني له 4.6$ مليون، وسيتم ذلك الغداء الخيري الذي سيسلط الضوء أيضا على جمعية خيرية محلية تدعمها زوجة باقيت هذا العام في سان فرانسيسكو، وأعرب الكثير في مجتمع التشفير الرقمي عن كون مبتكر اللايتكوين لي هو سفير رائع لهذه الصناعة.