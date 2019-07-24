شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة معلومات الطاقة: هبوط مخزونات النفط الأمريكية 11 مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضى على الرغم من أن المصافى خفضت الإنتاج، بينما تراجعت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وقفزت مخزونات الخام 10.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 19 يوليو مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره أربعة ملايين برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بمركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بمقدار 429 ألف برميل.

وانخفض معدل استهلاك المصافى للخام 233 ألف برميل يوميا وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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وهبطت معدلات تشغيل المصافى 1.3 نقطة مئوية.

وتراجعت مخزونات البنزين 226 ألف برميل مقارنة مع توقعات المحللين فى استطلاع أجرته رويترز وكانت لهبوطها 730 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 613 ألف برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها 499 ألف برميل.

وانخفض صافى واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضى 562 ألف برميل يوميا.