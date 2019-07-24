شكرا لقرائتكم خبر عن دويتشه بنك يتكبد خسارة ضخمة وسط عملية تغيير كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دويتشه بنك تكبده خسائر تفوق المتوقع بلغت 3.15 مليار يورو (3.5 مليار دولار) مما يسلط الضوء على التحديات التى يواجهها الرئيس التنفيذى كريستيان سوينج مع سعيه لإقالة النشاط من عثرته.

كان أكبر بنك فى ألمانيا أشار بالفعل إلى أنه سيتكبد خسارة بنحو 2.8 مليار يورو فى الربع حين أعلن عن خطة إعادة هيكلة ستشهد خفض 18 ألف وظيفة وتتكلف 7.4 مليار يورو إجمالا.

وتسبب حجم الخسارة، مقارنة مع أرباح بقيمة 401 مليون يورو قبل عام، فى نزول أسهم البنك 5.8% فى فرانكفورت، لكنها عوضت بعض الخسائر لاحقا.

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وتنبع الخسارة الكبيرة من ارتفاع مخصصات انخفاض قيمة بند الشهرة أكثر من المتوقع حين أعلن البنك عن خطة لإعادة الهيكلة فى السابع من يوليو.

وفى الوقت الذى يعيد فيه البنك تشكيل أنشطته، فإنه يتوقع تسجيل خسارة فى 2019 مما يعنى أنه سيتكبد خسائر لأربع من السنوات الخمس الفائتة.

ويستهدف دويتشه العودة إلى الربحية فى 2020.