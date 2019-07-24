واشنطن تفرض غرامة خمسة ملايين دولار على فيسبوك

فرضت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية الأربعاء غرامة قياسية بلغت 5 مليارات دولار على شركة فيسبوك بسبب انتهاك الخصوصيات، في تسوية تلزم أكبر موقع في العالم للتواصل الاجتماعي ب"وضع قيود جديدة وتعديل هيكلية الشركة".
وذكرت اللجنة أن الغرامة هي الأكبر التي تفرض على أي شركة بسبب انتهاكها خصوصية المستهلكين وإحدى أكبر الغرامات التي تقدرها الحكومة الأميركية لاي انتهاك.
وصرح رئيس اللجنة جو سيمونز في بيان بعد القرار الذي ادى الى انقسام في اللجنة مع اعتبار اثنين من اعضائها إن الغرامة غير كافية "رغم الوعود المتكررة لمليارات من مستخدمي الشركة في العالم بأنها قادرة على السيطرة على الكشف عن معلوماتهم الشخصية لجهات أخرى، فقد قوضت فيسبوك خيارات المستهلكين".
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