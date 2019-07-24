رغم ارتفاعها عالميا.. تراجع أسعار الذهب في مصر

كتب: ضياء السقا

انخفضت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 24 يوليو، في السوق المصري.

وكان عيار21 قد سجل مؤخرا، 666 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ما دفع المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل ارتفاع الدولار وتقدم محتمل في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1420.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أقل مستوى له منذ 17 يوليو الجاري عند 1413.80 دولار في الجلسة السابقة.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

عيار 18 بـ 561 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 655 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 749 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5240 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.