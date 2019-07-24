شكرا لقرائتكم خبر عن النفط العراقية: 6 مليارات دولار إيرادات تصدير النفط لشهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أنه تم تصدير 105 ملايين و603 آلاف و325 برميلا من النفط الخام لشهر يونيو الماضى من الحقول النفطية فى وسط وجنوب العراق، بإيرادات بلغت 6 مليارات و372 مليونا و817 ألف دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان بلغت 3 ملايين و162 ألفا و559 برميلا ، بإيرادات بلغت 194 مليونا و632 ألفا و115 دولارا، فيما بلغت الصادرات من حقل "القيارة" 735 ألفا و766 برميلا بايرادات 20 مليونا و318 ألفا و178 دولارا.

وأضاف جهاد أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية فى وسط وجنوب العراق بلغت 101 مليون و705 آلاف، بإيرادات بلغت 6 مليارات و157 مليونا و 867 ألف دولار.

وأشار إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60.347 دولار، مبينا أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 39 شركة عالمية، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.