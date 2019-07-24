شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد إعلامى أفريقى يزور العاصمة الإدارية الجديدة ويبدى إعجابه بالمشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وفد مكون من عدد من كبار الإعلاميين الأفارقة، وذلك للتعرف على تفاصيل مكونات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم استقبال الوفد وتقديم شرح كامل للمشروع بكافة تفاصيله ومراحله مع عرض فيلم وثائقي حديث عن المشروع وتلي ذلك الاستماع إلي الأسئلة المختلفة من جانب الإعلاميين والإجابة عليها والتي تركزت حول مدة التنفيذ والتكلفة المالية ومصادر التمويل وتوقيت انتقال الحكومة والسفارات للعاصمة الإدارية الجديدة ومدي الالتزام بمقتضيات المدن الذكية من حيث البنية التحتية والبرامج والمعدات اللازمة.

وأوضح أنه عقب الاجتماع مع الوفد، تم تنظيم زيارة ميادنية لمقر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد عدد المشروعات الجار تنفيذها، وأبدى الوفد اعجابه الشديد بمشروع مصر المستقبل.

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وفد اعلامى افريقى يزور العاصمه الاداريه الجديده (1)



وفد اعلامى افريقى يزور العاصمه الاداريه الجديده (2)



وفد اعلامى افريقى يزور العاصمه الاداريه الجديده (3)