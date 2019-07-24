شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركة بى أى جى مبلغ 10 آلاف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى 10 آلاف جنيه، على شركة بى أى جى للتجارة والاستثمار يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وذلك لمخالفة الشركة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة نايل سيتى للاستثمار بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.

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وقررت أيضا منح شركتى مصر جنوب إفريقيا للاتصالات وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، منح الشركة مهلة 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة القيد لموافاة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التى طرأت عليهما عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو على أن يعاد عرض موقف الشركة التى لم تلتزم بقرار لجنة القيد.