شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية يمد تقديم القوائم المالية لشركات البورصة إلى 25 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 94 لسنة 2019، بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية والشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتنص المادة الأولى على مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية والشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019 إلى 25 أغسطس المقبل.

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