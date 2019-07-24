تجار: تونس تشترى نحو 92 ألف طن من قمح الطحين فى مناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون إن تونس اشترت نحو 92 ألف طن من قمح الطحين اللين للتوريد من مناشئ اختيارية فى مناقصة عالمية طلبت نفس الكمية وأُغلقت اليوم الأربعاء.
وذكر التجار أنه تم شراء شحنتين حجم كل منهما 25 ألف طن بسعر 215.52 دولار و216.02 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من شركة دريفوس للتجارة.
وتم شراء شحنة أخرى حجمها 17 ألف طن بسعر 217.98 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من كارجيل، ورابعة حجمها 25 ألف طن بسعر 214.43 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من سوفليه.
وطلبت المناقصة شحن القمح فى الفترة بين 20 أغسطس و25 سبتمبر وفقا للمنشأ.
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