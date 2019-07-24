شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تتابع التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمى لراديو بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا، موسعا في مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC) والذي تستضيفه مصر في الفترة من 21 اكتوبر حتى 26 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ؛ حضر الاجتماع المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور عمرو بدوي رئيس المؤتمر، والدكتور عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما حضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح حلمي مفوض محافظ جنوب سيناء للإعلام والمتحدث الرسمي، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، ومساعد مدير أمن جنوب سيناء، ومدير مطار شرم الشيخ، وشريف سالم مدير قاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، ونائب رئيس مدينة شرم الشيخ، ونائب مدير الصحة والاسعاف بالمحافظة، وبعض قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات التنفيذية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويعد هذا المؤتمر من أهم الفعاليات الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات وتحظى بمشاركة معظم رؤساء الهيئات التنظيمية في شتى أنحاء العالم والأطراف الفاعلة الرئيسية في مجال إدارة الطيف الترددي.

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وأكدت وزارة الاتصالات في بيان على أن هذا الاجتماع هو بداية لسلسلة من اللقاءات التي تهدف الى تذليل كافة العقبات للخروج هذا المؤتمر بالشكل الذي يليق بمصر؛ خاصة وانه سوف يحضره أكثر من 190 دولة، كما سيتم خلال المؤتمر الاتفاق على المعايير والتعريفات العلمية للجيل الخامس، وسيتم توثيق هذه المعايير في وثيقة يتم اصدارها باسم "ميثاق شرم الشيخ" والتي ستدخل تاريخ صناعة الاتصالات، كما ستصبح مرجعا عالميا لهذه الصناعة لمدة عشر سنوات مقبلة على الأقل وهو الامر الذي يمثل اضافة لمدينة شرم الشيخ ووضعها العالمي الذي نفخر به والذي يزداد تطورا.

ومن جانبه أشار اللواء خالد فودة إلى أن كافة الاجهزة والهيئات بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها وعلى قدم وساق لتقديم كافة الدعم المطلوب لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل خروج المؤتمر في أفضل صورة؛ مشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ مستعدة على أعلى مستوى لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير واتخاذ كافة الترتيبات اللوجيستية الخاصة به من طرق ومطارات واستقبال الوفود والفنادق وقاعات المؤتمر، والترويج الدعائي له، بالإضافة إلى انشطة الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ.

وجاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية الذي ينظمه البريد المصري بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي تحت شعار "وجهات النظر الإقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030" بمدينة شرم الشيخ.