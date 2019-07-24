شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المؤتمر العالمى WRC: سنصدر معايير ترددات 5G للعالم بوثيقة شرم الشيخ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو بدوى رئيس المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ من 21 أكتوبر حتى 26 نوفمبر، أن المؤتمر يبحث كل السياسات والقضايا الخاصة بخدمات الاتصالات ومنها تحديد معايير الترددات الخاصة بالجيل الخامس للمحمول 5G والتعريف العلمى لها وما يتعلق بنظم البث الرقمى ومنظومة الاتصالات اللاسلكية وصناعة الأقمار الصناعية.

ويعقد المؤتمر الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات التابع للأمم المتحدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك به من 3 إلى 4 آلاف شخص، من الخبراء والمسئولين الحكوميين الذى يمثلون حوالى 160 دولة من مختلف دول العالم، فضلاً عن مشاركة أكثر من 80 شركة عالمية ومنظمة دولية تعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وقال الدكتور عمرو بدوي، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المؤتمر يستهدف تقريب وجهات النظر المختلفة وفقا للموضوعات المطروحه لاجندة المؤتمر التى سيتم مناقشتها مع المجموعات مثل العربية والأوربية والأمريكية والآسيوية للخروج لإقرار اتفاقية دولية يتم تسميتها باسم وثيقة شرم الشيخ 2019.

وأضاف أن هذه الوثيقة ستتضمن تحديد الترددات الخاصة بتقنية الجيل الخامس لكل دول العالم والترددات وخدمات الاتصالات الخاصة بالأقمار الصناعية.

وأضاف بدروى أن استضافة مصر لمؤتمر عالمى بهذ الحجم له أهمية كبيرة ويعطى صورة إيجابية لمدينة شرم الشيخ، ويثبت أقدامها بأن تكون مدينة عالمية بتنظيم المؤتمرات.