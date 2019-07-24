شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات غير التشغيلية يقود خسائر "صدق" للارتفاع 31% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحقيقها ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 30.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 1.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 3 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 2.9 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر في الربع الثاني إلى انخفاض الإيرادات غير التشغيلية مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.5% إلى 53.9 مليون ريال في الربع الثاني مُقابل إيرادات بلغت 51.1 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 1.1 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 0.17 مليون ريال في الربع المقابل من 2018. بارتفاع بلغت نسبته 1664%.

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