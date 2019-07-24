لجنة فحص ومعاينة كسوة الكعبة المشرفة تتفقد الكسوة الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقدت لجنة فحص ومعاينة كسوة الكعبة المشرفة برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، أحمد بن محمد المنصوري، كسوة الكعبة المشرفة الجديدة لهذا العام 1440هـ، والتي سوف تكسى بها الكعبة -بمشيئة الله- في التاسع من ذي الحجة.

وتم التأكد من تثبيت القطع المذهبة في أماكنها الصحيحة وطريقة تثبيتها وسلامة أطرافها فنيا، بالإضافة إلى أخذ القياسات اللازمة للكسوة من كل جانب من جوانب الكسوة وستارة باب الكعبة المشرفة.