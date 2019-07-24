محمد هنيدي يقدم كوميديا حية في 20 دولة عالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستعد الممثل المصري محمد هنيدي للوقوف، وللمرة الأولى في تاريخه الفني، على خشبة أعرق المسارح العالمية في 20 دولة عالمية، على مدار عام كامل، ليقدم للجمهور التواق إبداعات كوميدية حية، ضمن جولة الستاند أب كوميدي، تحت عنوان "هنيدي لايف".

ويشارك النجم المصري في الجولة كل من الفنانة ندى موسى، ومغني الجاز والبلوز اللبناني شادي ناشف، حيث ستنطلق الجولة العالمية من خشبة مسرح "بيكون ثياتر" في "ماديسون سكوير" بمدينة نيويورك الأمريكية، يوم 22 سبتمبر المقبل، ليتواصل العرض في باقي الولايات الأمريكية، وكندا وأستراليا وأوروبا وآسيا لينتقل بعدها إلى بلدان الشرق الأوسط، حيث يطل هنيدي على جمهوره من العاصمة السعودية الرياض في أواخر أكتوبر المقبل، ثم يلتقي عشاقه في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل من دبي وأبو ظبي، ودولة الكويت، ولبنان وعدد من الدول العربية.

إسعاد الجمهور ثروة

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وقال هنيدي إن إسعاد الجمهور ثروة الفنان الأساسية ولا يوجد إنجاز أسمى من أن يحبك الناس وتكون جزءا من ذاكرتهم، ولطالما كنت أحلم بالوقوف على خشبة المسرح وتقديم هذا النوع من الفنون، فالستاند أب كوميدي حلم راودني منذ سنوات طويلة، وأنا من عشاق المسرح، فهو البداية لكل شيء، ولا يمكنني أن أنكر أنني قدمت الكثير من الأعمال التي وجدت طريقها لقلوب الجماهير، وهذه المرة الأولى التي سأقف بها أمامهم بشكل مباشر، لأقدم لهم هذا النوع من الفن الذي أعتبره متميزا وشبيها إلى حد كبير بالأعمال المسرحية التي كنت ولا زلت أقدمها، وأتمنى أن يكون على مستوى الحلم.

مكسب للجمهور السعودي

الرئيس التنفيذي لشركة خيال السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات فيصل المكري، أشار إلى أن حضور النجم المصري الكبير محمد هنيدي إلى السعودية مكسب مهم للجمهور المحلي، وإضافة نوعية للأعمال الفنية التي تقدم على خشبات ومسارح المملكة، وخاصة أننا نشهد هذه الأيام واقعا فنيا متناميا يستند على الرؤية الجديدة للمملكة، حضاريا وفكريا ومعرفيا، سواء ما تقدمه الهيئة العامة للترفيه، أو ما تبذله وزارة الثقافة من جهود واضحة وملموسة في إثراء الواقع الفني وتدعيمه بالكثير من النماذج الإبداعية النبيلة والقيمة، وما هذه المشاركة للنجم المصري العربي المحبوب إلا واحدة من هذه الرؤى التي تقود الجمهور للاستمتاع بما يقدمه من فن إبداعي خالص.

ويعد الفنان محمد هنيدي أحد أشهر الممثلين الكوميديين العرب والمصريين، حيث استطاع خلال مسيرة بدأت من خشبة المسرح وتجاوزت 30 عاما من الإبداع، أن يترك بصمته في سماء الفن الكوميدي من خلال تقديمه لجملة من الأعمال السينمائية الناجحة أبرزها: "اسكندرية كمان وكمان" مع المخرج الكبير يوسف شاهين، لتتوالى بعدها الأعمال المميزة مثل صعيدي في الجامعة الأمريكية، وش إجرام، أمير البحار، وعندليب الدقي وغيرها