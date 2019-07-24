شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول جلسة بعد عطلة يوليو..تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، فى أول جلسة بعد عطلة ثورة 23 يوليو، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 432 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 728.053 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 138.9 مليون ورقة مالية بقيمة 575.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.8 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.23% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.41%، والعرب على 10.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.08% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.91%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 17.1 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 63 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 17.1 مليون جنيه، 54.3 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16962 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند عند مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.