شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط لأقل مستوى فى شهرين بسبب بيانات اقتصادية قاتمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل اليورو لأقل مستوى فى شهرين مقابل الدولار اليوم الأربعاء بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة وتكهنات بأن البنك المركزى الأوروبى قد يفتح الباب لتيسير كبير فى السياسة النقدية بداية من الأسبوع المقبل.

ونزلت العملة الموحدة 0.1% إلى 1.1137 دولار بعد أن بلغت فى وقت سابق 1.1127 دولار وهو أقل مستوى منذ 30 مايو.

وسجل اليورو أقل مستوى فى عامين عند 1.1105 دولار فى مايو.

وفقد اليورو 2% من قيمته منذ بداية الشهر الجارى مع وضع المستثمرين فى الاعتبار احتمال نزول أكبر لتكلفة الاقتراض فى منطقة اليورو تحت مستوى صفر وساهم الدولار الأقوى بشكل عام فى خسائر اليورو.

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وزاد الدولار بعد أن توصلت واشنطن لاتفاق لرفع حد الاقتراض الحكومى وهو ما يقول محللون إنه قد يحد من إقبال مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) لخفض أسعار الفائدة.

واستقر الدولار أمام سلة من العملات عند 97.704 بعد أن ارتفع لأعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 97.76 فى وقت سابق عقب مكاسب سجلها بنحو 0.5 % فى اليوم السابق.

وارتفع الجنيه الاسترلينى قليلا من مستوياته المتدنية بعد فوز بوريس جونسون فى السباق لشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا المقبل وتركز اهتمام المستثمرين على احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق.

وفى أحدث تعاملات، صعد الاسترلينى 0.3% إلى 1.2479 دولار ولكنه لم يبتعد كثيرا عن أقل مستوى فى 27 شهرا عند 1.2382 دولار الذى سجله الأسبوع الماضى.

وصعدت العملة البريطانية مقابل اليورو 0.4 % إلى 89.290 بنس.