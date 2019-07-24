شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعاً بصعود أسهم إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.82% رابحاً 23.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2855.74 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 299.6 مليون سهم محققة ما قيمته 383.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4509 صفقة لـ35 سهما، وارتفع 19 سهماً، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 9 أسهم.

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وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.62%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.02%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.39%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 10.38%، ثم سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 7.56%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أجيليتى للمخازن العمومية بنسبة 9.58%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.83%، وتصدر سهم شركة إعمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً بقيمة 58.3 مليون درهم.