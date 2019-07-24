شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% رابحاً 23.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6047.15 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحاً 22.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6662.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% رابحاً 24.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4835.73 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 109.3 مليون سهم بقيمة 22.7 مليون دينار كويتى عبر 5808 صفقة.

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وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاعى المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.16%.

وجاء سهم "رمال الكويت العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.23%، تلاه شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 10.83%، ثم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 8.89%، فيما تصدر سهم "الشركة الدولية للمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.56% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 10%، ثم مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 5.72%.