شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة" تعقد ورش عمل مع الشركات العاملة بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة أن الهيئة تحرص على التعاون بشكل كامل مع القطاع الخاص الممثل بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، لافتا إلى أنه سيكون هناك ورش عمل مع الشركات العاملة بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر، وذلك لمعرفة احتياجاتهم من الترويج والدعاية للأسواق المختلفة وبناء خطة الترويج للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالتوافق مع القطاع الخاص.

وقال يوسف إن مجلس إدارة الهيئة ممثل فيه رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورؤساء الغرف السياحية الخمس وبعض الوزارات منها الطيران المدنى والآثار والثقافة، لافتا إلى ان خطة الترويج الجديدة ستشهد تكثيف العمل مع القطاع الخاص، وستكون بمشاركة تامة مع المستثمرين فى القطاع السياحى والقطاع الخاص بوجه عام.

وأشار إلى أن الهيئة على تواصل مستمر مع المستثمرين، موضحا أنه هناك رضا عن المجهودات التى تمت الفترة الماضية، وستبدأ الهيئة فى الفترة المقبلة فى عقد لقاءات مع المتخصصين فى الأسواق المختلفة لسماع وجهة نظرهم فى خطة التنشيط سواء من حيث القوافل السياحية ودعوة المؤثرين أو من خلال تنفيذ الحملة الدولية التى نعمل عليها حاليا.

وأوضح يوسف أن هناك أسواقا سياحية كثيرة لم يكن لها تواجد على الخريطة المصرية وأصبحت حاضرة بقوة منها دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية والصين والهند، وإن كانت الهيئة تعمل على زيادة الحركة الوافدة منها خلال الفترة المقبلة، كما لازال هناك أسواق آخرى سيتم استهدافها خلال الخطة الجديدة.