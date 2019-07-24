شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية: حملات التسويق المشترك بالخارج مع منظمى الرحلات أهم من الإعلان المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أنه تم إرسال الضوابط الجديدة التى تم اعتمادها من قبل هيئة تنشيط السياحة لتنظم الحملات الدعائية المشتركة، إلى جميع "منظمى الرحلات" فى الأسواق المختلفة لبدء حملات تسويق مشترك عن السياحة المصرية والتى تأتى فى إطار خطة الترويج الجديدة للعام 2019-2020.

وأوضح الوصيف لليوم السابع أهمية هذا النوع من الحملات ومردودة الكبير على السياحة المصرية، قائلا: "هذا النوع من التسويق يكون مدروس وأهم من وضع إعلان تليفزيونى أو مصور يتم وضعه فى الشوارع أو على المواصلات العامة"، وأكد أن تلك الحملات المشتركة تتم مع أشخاص متخصصين فى السياحة والشركات التى تجلب الوفود السياحية.

وأشار إلى أن الاعلان فى التليفزيون أو وسيلة دعائية آخرى هام ولكننا لا نعرف مردوده بدقة، أما منظمى الرحلات فى الخارج فهم لديهم القدرة على تنظيم الرحلات ويمتلكون طيران شارتر، وبالتالى نحن هنا نتعاون مع الجهة التى ستجلب السائحين.

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وكان مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة اعتمد الضوابط الجديدة للحملات المشتركة للعام المالى 2019-2020، وذلك فى إطار قيام الهيئة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة فى هذا المجال عالميا، وفى إطار سعى وزارة السياحة لتنويع أدوات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر بالخارج، وهى أحد أهم المحاور التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

وتم وضع الضوابط الجديدة بعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلى القطاع الخاص الأعضاء فى مجلس إدارة الهيئة، لمراجعة معايير الحملات المشتركة السابقة وتحديثها لتحقيق أقصى مردود منها، وذلك فى إطار سعى الهيئة لمعالجة كافة المشاكل التى كانت تواجه شركات السياحة ومنظمى الرحلات، وقال أن الهيئة تقوم باستمرار بتقييم مردود تلك الحملات، سواء كان ذلك قبل أو أثناء أو بعد انطلاق تلك الحملات.

وتدرك هيئة التنشيط أهمية ودور الحملات المشتركة فى دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بالاشتراك مع شركات السياحة ومنظمى الرحلات الذين تعتبرهم الهيئة شركاء فعليين فى الترويج للمقصد المصرى، موضحا أن الهيئة من خلال الحملات المشتركة تهدف إلى فتح أسواق جديدة أوأسواق ترغب فى زيادة حجم السياحة الوافدة منها إلى مصر.