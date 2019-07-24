تصديرى الأثاث: صادرات القطاع 139 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفصت صادرات الأثاث خلال النصف الأول من العام الحالى لتسجل نحو 139.289 مليون دولار مقابل 179.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بانخفاض قدره 22%.
وأوضح تقرير المجلس التصديرى للأثاث انخفاض صادرات القطاع بنسبة 38% خلال يونيو الماضى لتسجل 13.367 مليون دولار فى مقابل 21.507 مليون دولار خلال يونيو 2018.
وأشار إلى أن 14 دولة استحوذت على 94.8% من اجمالى صادرات الأثاث المصرى بنحو 132 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019، يأتى على رأسها السعودية بقيمة 34 مليون دولار، تليها الإمارات بقيمة 19 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 19 مليون دولار.
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