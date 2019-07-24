شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذى عجمان يطالب بتوفير الفرص الاستثمارية ووضع الآليات لجذب رجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان آخر المستجدات في الشأن الاقتصادي للإمارة وأهم المشاريع الاقتصادية والسياحية ومستجدات القطاع الاقتصادي في الامارة .

وجاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثامنة للجنة لعام 2019 برئاسة عبدالله المويجعي، رئيس اللجنة .

وحضر الجلسة أعضاء اللجنة، الشيخ سلطان بن صقر النعيمي وعلي عيسى النعيمي وسالم السويدي، إلى جانب ممثلي دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التنمية السياحية في عجمان.

وفي بداية الجلسة، ىبحسب وكالة وام الاماراتية الرسمية ،أشاد عبدالله المويجعي بجهود الأعضاء في متابعة مستجدات القطاع الاقتصادي في الإمارة والإطلاع على أفضل الممارسات ومتابعة المشاريع والخدمات المبتكرة التي تعزز نمو وتطور اقتصاد الامارة.

وقدمت دائرة البلدية والتخطيط عرضا حول المشاريع المنفذة في منطقة مصفوت والتي تخدم مجتمع المنطقة وزوارها، وأكد الحضور على أهمية توجيه المستثمرين إلى مصفوت وتقديم الحوافر والتسهيلات الممكنة لمجتمع الأعمال والتعريف بأهم الفرص الاستثمارية والسياحية المتاحة، مشيدين بجهود دائرة البلدية والتخطيط في تنفيذ مشاريع رائدة تعزز من مكانة المنطقة.

كما قدمت دائرة التنمية الاقتصادية عرضا حول آخر التطورات في اعتماد القطاعات الاقتصادية المستهدفة وذات الأولوية والفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار الاجنبي ضمن قائمة الأنشطة الايجابية لوزارة الاقتصاد، والضوابط والشروط المطلوبة لكل نشاط والتي تتضمن 122 نشاطا .

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واطلع الحضور على الأنشطة الخاصة بالقطاع الزراعي والصناعي والخدمي وكذلك الرخص المسجلة بناء على قائمة الأنشطة الخاصة بـ 122 نشاطا من بداية العام 2016 وحتى النصف الأول من العام 2019.

وأوصى العرض بضرورة البدء في توفير الفرص الاستثمارية ووضع الآليات وخطط العمل لجذب المستثمرين، ومتابعة الدراسات والاحصائيات لايجاد قاعدة بيانات محدثة لكافة الشركات المسجلة للتعرف على اهم القطاعات التي تشهد نمو وكذلك التي تحتاج لزيادة الاستثمار، وضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الصدد.

وأوصت اللجنة بضرورة الانتباه على أنه بالرغم من إجازة القائمة الايجابية إلا أنها تعول على مثل هذه القرارات التي تعكس على تعيين عدد من المواطنين فى مختلف القطاعات.

وتم استعراض إجراءات التراخيص للأنشطة الاقتصادية المتنقلة، والضوابط والآليات المتبعة، والتعاون القائم بين دائرتي البلدية والتخطيط والتنمية الاقتصاية .

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة على دعم مشاريع الشباب والشابات من رواد الاعمال المواطنين، كما اطلع الحضور على السياسات المقترحة للجنة الدائمة لعام 2020 ومنها جذب الاسثمار الأجنبي والترويج للصادرات.

وقدمت غرفة تجارة وصناعة عجمان عرضا حول ضرورة الترويج الخارجي لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية والسياحية والصحية والتعليمية وغيرها، من خلال توفير دراسات الجدوى واستعراضها في المحافل الخارجية التي تشارك فيها الوفود التابعة لإمارة عجمان.