شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: مشاركة وزير الطاقة الأمريكى بمنتدى الغاز دلالة على دعم أهداف المنتدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزارة البترول والثروة المعدنية ريك بيرى وزير الطاقة الأمريكي في أول زيارة له بالقاهرة فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة وتوماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء بحث الترتيبات المتعلقة بانعقاد المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط الذى تستضيفه القاهرة بالإضافة إلى بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار ت وزارة البترول خلال اللقاء أن مشاركة الوزير الأمريكي في اجتماعات المنتدى بصفة مراقب يعطى دلالة واضحة ومهمة على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وإعطاء دفعات للمساهمة في تحقيق الأهداف المنوط بالمنتدى إنجازها.

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كما أكدت وزارة البترول، أن التغييرات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول في مصر شجعت العديد من الشركات الأمريكية الكبرى للعمل والاستثمار لأول مرة في مصر في أنشطة البحث والاستكشاف، حيث حصلت شركة إكسون موبيل على مناطق امتياز وتسعى للتوسع في هذا النشاط.

ومن جانبه أكد الوزير الأمريكي على دور مصر كمصدر موثوق للطاقة، مشيرا إلى تقديم كافة الخبرات والتكنولوجيات لمصر لتعزيز مكانتها الطبيعية كمركز مهم للطاقة بالمنطقة، وأن هناك استعدادا ورغبة قوية من الشركات الأمريكية للتوسع والاستثمار والعمل في مصر.

وأضاف أن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في أعمال منتدى غاز شرق المتوسط يأتي دعماً للشراكة بينها وبين دول شرق المتوسط والاستفادة من الطاقة في تحقيق السلام .

وحضر اللقاء كل من المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وأسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني.