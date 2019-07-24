شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-7-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 24-7-2019، ارتفاع قيمة جنيهين، ليسجل الذهب من عيار 21 قرابة 656 جنيها للجرام بدون مصنعية.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء نتيجة ارتفاع سعر الذهب عالمياً لتسجل أوقية الذهب 1425 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام

عيار 18 سجل 563 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام

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الجنيه الذهب 5264 جنيها

أوقية الذهب 1425 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.