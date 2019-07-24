شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرص التصديرية المتاحة لأفريقيا والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مكتب التمثيل التجاري في لاجوس في توفير فرصة لتصدير التبغ في عبوات زنة 50 جم، 250 جم (بقيمة حوالي 40 ألف دولار أمريكي).

كما طلبت إحدى الشركات النيجيرية من المكتب استيراد 2000 متر من أقمشة الستائر المنزلية وطلبت أن تقوم الشركات المصرية المهتمة بموافاتها بعروض لتصدير طلاء السيارات من منشأ مصري.

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وبحسب بيان للتمثيل، أكدت الشركات النيجيرية رغبتها في عقد صفقات دورية من هذه السلع حال الاتفاق مع المورد، كما نجح مكتب التمثيل التجاري في إثيوبيا (اديس ابابا) في توفير فرصة لتصدير زيت دوار الشمس المكرر تماما.

وفي السوق العربية، نجح المكتب التجاري في عمان (الأردن) في توفير فرصة لتصدير البطاطس (نصف قلي) مجمده ومقدارها 22 طن في حاويات مبردة وصول ميناء العقبة.

ويأتي ذلك في إطار جهود مكاتب التمثيل التجاري لتنمية الصادرات المصرية وفقا لاستراتيجية الدولة والتي أقرها مجلس الوزراء.