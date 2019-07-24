شعبة الثروة الداجنة بالقاهرة: ثبات الأسعار بالأسواق و26 جنيها للكيلو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الأربعاء -7-2019، استقرارا وذلك طبقا للأسعار المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة. وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار كرتونة البيض تراوح سعرها بين 31 - 32.5 جنيه من المزرعة ويصل سعرها للمستهلك 37 – 38 جنيها وذلك حسب المنطقة. Advertisements وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لليوم السابع أن سعر الدواجن من المزرعة وصل إلى ـ26 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك عند 30 – 32 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، وأشار إلى أن الدواجن البلدى استقرت أسعارها عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة".

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