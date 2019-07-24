شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: تخفيضات إنتاج النفط تضغط على توقعات نمو اقتصادات الخليج العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر استطلاع فصلي تجريه رويترز شمل نحو 30 خبيرا اقتصاديا اليوم الأربعاء أن تمديد تخفيضات إنتاج النفط أدى إلى خفض توقعات نمو اقتصادات الخليج.

وجرى تطبيق تخفيضات الإمدادات لدعم الأسعار بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الحلفاء من خارج المنظمة في يناير وتم تمديده هذا الشهر حتى مارس 2020.

Advertisements

وفي السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر في العالم للنفط، يتوقع الاستطلاع الذي أجري في الفترة من الثالث وحتى الرابع والعشرين من يوليو نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7% في 2019 و2.1% في 2020، وقبل ثلاثة أشهر، أشارت التوقعات لنمو 1.8% في 2019 و2.2% في 2020.

وقالت مايا سنوسي خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط لدى أوكسفورد إيكونوميكس "المزيج من خفض إنتاج وأسعار النفط ينبئ بضعف عوائد النفط ومجال أقل للإنفاق الحكومي في 2020، مما قد يضغط على تقدم الأنشطة غير النفطية أكثر".

ونما الاقتصاد السعودي 2.21% في العام الماضي، متعافيا من انكماش نسبته 0.74% في 2017 حين تضرر الاقتصاد من ضعف أسعار النفط وإجراءات التقشف التي تبنتها المملكة.