شكرا لقرائتكم خبر عن مصر لتأمينات الحياة: شهادة أمان تصرف 53 مليون جنيه تعويضات لـ1446حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن عدد المؤمن عليهم فى شهادة أمان تجاوز 900 ألف مواطن بداية من شهر ماس 2018 حتى الآن.

وأضاف عبد العزيز لـ"الخليج 365" أنه بلغت قيمة الشهادات نحو 1.3 مليار جنيه، كما تم دفع تعويضات لـ 1446 حالة وفاة بقيمة تعويضات 53 مليون جنيه، بالإضافه إلي فوز 1000 مواطن في سحب الشهادات مرة كل ثلاثة أشهر بإجمالي 10 ملايين جنيه.

وأشار أحمد عبد العزيز، أن إطلاق شهادة أمان كان انطلاقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدعم من البنك المركزى المصرى والقابضة للتأمين وبمشاركة بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى مع شركة مصر لتأمينات الحياة، لافتا إلى أن الإقبال على الشهادة فاق التوقعات، كما ساهمت فى خلق رواج للتأمين فى حد ذاته، هذا بجانب ما دفعناه من تعويضات كبيرة منحت الثقة للمواطنين فى الشهادة.

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