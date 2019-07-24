"إعمار" تطلق المرحلة الخامسة من "فلل إكسبو جولف" في موقع حيوي بجوار موقع...

دبي - الخليج 365 :

في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه إطلاق المراحل الأربع الأولى من مجمع "فلل إكسبو جولف" في "إعمار الجنوب" وبيع كافة الوحدات المطروحة بالكامل، أعلنت "إعمار العقارية" عن إطلاق المرحلة الخامسة من المجمع السكني الذي يحظى باهتمام استثنائي من قبل العملاء، ويمتاز بموقعه الحيوي الذي يبعد 10 دقائق فقط عن مقر استضافة "إكسبو 2020 دبي" و7 دقائق عن "مطار آل مكتوم الدولي".

وتتوزع الوحدات السكنية في المرحلة الخامسة من مجمع "فلل إكسبو جولف" بين الحدائق الخضراء، وعلى مقربة من ملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة، شاملة 302 فيلا بثلاث أو أربع غرف نوم، بمساحات تتراوح بين 123 و155 متر مربع، وبتدرجات لونية حيادية تمنح السكان حرية أكبر في اختيار التصاميم الداخلية المناسبة لهم.

وينفرد مجمع "فلل إكسبو جولف" بموقعه الحيوي بالقرب من مقر استضافة "إكسبو 2020 دبي"، الحدث العالمي الذي يُتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر إلى المدينة عند افتتاحه العام المقبل. ويقع المجمع أيضاً في موقع مركزي في منطقة النمو الجديدة في دبي، ويسهل الوصول منه إلى مختلف مناطق "دبي الجنوب"، مثل منطقة الطيران والمنطقة اللوجستية ومجمع الأعمال ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية. كما يبعد المجمع 30 دقيقة فقط عن المنطقة الحرة بجبل علي، و50 دقيقة عن أبوظبي.

ويضمن المجمع المتكامل للسكان أسلوب حياة مميزاً، بفضل ما يحتضنه من حدائق، إضافة إلى الساحة التجارية، والمرافق التي يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام. وتقع الفلل على البوليفارد الرئيسي في "إعمار الجنوب"، والذي يحفل بالمطاعم والمقاهي والمنافذ التجارية. كما يضم المجمع مرافق أخرى مثل مركز اللياقة البدنية المجهز بالكامل، ومناطق ألعاب الأطفال.

Advertisements

وتتميز وحدات "فلل إكسبو جولف" بأسعارها التنافسية التي تبدأ من 1.077.888 درهماً إماراتياً، ويمكن للعملاء الاستفادة من خطة سداد لمدة عامين بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية. وبعد دفع رسوم الحجز بنسبة 5 بالمئة، والقسط الأول بنسبة 5 بالمئة من قيمة العقار خلال أول 30 يوم، سيقوم العملاء بدفع أقساط شهرية بنسبة 1.5 بالمئة من سبتمبر، 2019 ولغاية أغسطس، 2024. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر، 2022.

وتشير تقارير متخصصة بالأسواق العقارية أن قرب الوحدات السكنية من ملاعب الجولف يرفع قيمة العقارات بنسبة قد تصل إلى 20 بالمئة، مما يضمن للمستثمرين عوائد قوية على المدى الطويل.

وتواصل "إعمار" العمل لتسليم أول منازل "إعمار الجنوب" العام الحالي، في المواعيد المحددة. كما يستمر العمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية في "فلل إكسبو جولف" التي تم إطلاقها سابقاً وفق الخطط الزمنية المحددة.

ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول "فلل إكسبو جولف"، زيارة مركز مبيعات "إعمار الجنوب" في "دبي الجنوب"؛ مركز مبيعات "إعمار" في وسط مدينة دبي؛ مركز مبيعات "خور دبي" في رأس الخور؛ مركز مبيعات "دبي هيلز استيت" على شارع أم سقيم؛ أو مركز المبيعات الكائن في الطابق الأرضي من برج النهضة في أبوظبي، الشارع الرابع، طريق المرور. وتستقبل مراكز المبيعات العملاء من السبت إلى الخميس بين الساعة 9:30 صباحاً و7 مساءً، وبين الساعة 2 ظهراً و7 مساءً أيام الجمعة في مراكز المبيعات باستثناء أبوظبي. كما يمكن أيضاً الاتصال على الرقم 36227 800 من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو 3661688 4 971+ من خارج الدولة، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]