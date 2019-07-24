"نخيل" تطرح فلل فاخرة للإيجار في "ند الشبا"

دبي - الخليج 365 :

طرحت شركة "نخيل"، المرحلة الأولى من الفلل المخصصة للتأجير في مجتمعها الجديد "ند الشبا" الفاخر، مع أسعار للإيجار تبدأ من 118،750 درهم سنوياً للفلل المكونة من 4 و 5 غرف نوم.

يقع المجتمع السكني المسور بمحاذاة شارع الشيخ محمد بن زايد وبالقرب من العديد من المدارس، ويضم 1،572 فيلا مستوحاة من الطراز المعماري للبحر المتوسط والمغربي، وتتميز كل فيلا بمساحات واسعة للمعيشة وتناول الطعام، وغرفة للخادمة مع مدخل خاص، وحمامـات خاصـة لكل غرف النوم، وتيراسات واسعة خارجية، وحديقة خاصة واسعة ومرآب خاص مغطى يتسع لسيارتين.

وسيضم مجتمع "ند الشبا" العديد من مرافق اللياقة البدنية والترفيهية، بما في ذلك مسارات مخصصة للدراجات الهوائية والجري بطول 5 كم قيد الإنشاء حالياً تحيط بكامل المشروع، ونادي مجتمعي قادم يضم مطعماً، وحوض سباحة، وصالة رياضية وملاعب رياضية.

كما سيضم "ند الشبا مول"، قيد الإنشاء حالياً والواقع على حافة المجتمع، 200 من المحلات التجارية والمطاعم والمتاجر الخدمية بما في ذلك سوبرماركت، وعيادة طبية، وسينما متعددة الشاشات، ومرافق للياقة البدنية.

تبدأ أسعار الإيجارات السنوية شاملة الصيانة، 118،750 درهم (الدفع بشيك واحد) لفيلا مكونة من 4 غرف نوم بمساحة 3،800 قدم مربع، و128،250 درهم لفيلا مكونة من 5 غرف نوم بمساحة 4،100 قدم مربع فيما ستكون الأسعار لدفع قيمة الإيجار بشيكات متعددة 125،000 درهم و135،000 درهم على التوالي.