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شكرا لقرائتكم خبر عن "ريدان الغذائية" تفتتح فرعها الجديد بمكة المكرمة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ريدان الغذائية عن افتتاح فرعها الجديد بمدينة مكة المكرمة والواقع في حي الشبيكة على شارع إبراهيم الخليل - أبراج جبل عمر، مساء اليوم الأربعاء.
وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، إن الأثر المالي لهذا الفرع الجديد سيظهر على إيرادات الشركة خلال الربع الثالث لعام 2019.
وسبق أن أعلنت الشركة، في الأول من يوليو الجاري، عن عزمها افتتاح أول فرع فرانشايز لها بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والواقع على شارع الجميرا.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 714.7 ألف ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وقالت الشركة إن تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف التسويقية والتكاليف التمويلية.
وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 753.7 ألف ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وفي المُقابل، ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة طفيفة خلال الربع الأول 54.7 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 54.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 19.3 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 26.2 مليون ريال خلال العام 2017.
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