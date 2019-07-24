شكرا لقرائتكم خبر عن "ريدان الغذائية" تفتتح فرعها الجديد بمكة المكرمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ريدان الغذائية عن افتتاح فرعها الجديد بمدينة مكة المكرمة والواقع في حي الشبيكة على شارع إبراهيم الخليل - أبراج جبل عمر، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، إن الأثر المالي لهذا الفرع الجديد سيظهر على إيرادات الشركة خلال الربع الثالث لعام 2019.