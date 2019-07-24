شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت تبوك" تتحول للربحية وتُسجل 9 ملايين ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت تبوك، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 9 ملابين ريال مقابل خسائر بلغت 36.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 11.1 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 28.3 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في الربع الثاني إلى زيادة الإيرادات نتيجة تحسن متوسط سعر البيع على الرغم من نقص كميات المبيعات وزيادة المصروفات التسويقية غير المتكررة، بالإضافة إلى تحصيل أرباح استثمارات في أدوات حقوق ملكية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 48.2% إلى 61.2 مليون ريال في الربع الثاني مُقابل إيرادات بلغت 41.3 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

Advertisements

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 12.61 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 47.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.63 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 11.23 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

تقارير ذات صلة:

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات