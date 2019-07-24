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شكرا لقرائتكم خبر عن إسناد أعمال لشركة الجرافات البحرية بقيمة 50 مليون درهم في مشروع بالجبيل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت شركة "جبيل للاستثمار"، المطوّر لمشروع جزيرة "الجبيل" الذي أُطلق مؤخراً في أبوظبي بقيمة قدرها 5 مليار درهم، عقد الأعمال البحرية في جزيرة الجبيل لشركة الجرافات البحرية الوطنية بقيمة تتجاوز 50 مليون درهم.
وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن عمليات حفر مجموعة من القنوات البحرية بدأت بالفعل والتي قد تستمر على مدى 8 أشهر، ويمتد نطاقها بطول أكثر من 7 كيلومترات، بهدف توسيع الممرات المائية القائمة بالجزيرة.
ومع اكتمال أعمال الحفر البحرية، ستتعزز الواجهة البحرية الطبيعة المحيطة بجزيرة الجبيل.
وكانت شركة "جبيل للاستثمار" قد عينت في شهر مايو 2019 شركة المقاولون الخليجيون للقيام بأعمال الحفر والأعمال التمهيديّة للمشروع، والتي يتوقع الانتهاء منها في شهر يناير من عام 2020.
ومن المتوقع أن يكون مشروع جزيرة الجبيل المقرر إنشاؤه على مساحة إجمالية قدرها 400 هكتار ملاذاً سكنياً رائجاً لعشاق الطبيعة والرفاهية.
وسيتوزع المشروع على ست قرى تشمل مرفأ الجبيل، وند الظبي، وسِيف الجبيل، وعين المها، وسوق الجبيل، وبدع الجبيل وذلك في موقع استراتيجي يربط بين جزيرة ياس وجزيرة السعديات ومدينة أبوظبي، ويبعد 10 دقائق فقط عن كورنيش أبوظبي.
وكشفت الشركة في فبراير الماضي عن فوزها بمشروع إنشاء جزر اصطناعية في امتياز "غشا"، الواقع في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 5.18 مليار درهم.
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