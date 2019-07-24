شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للخدمات المالية": التحقيق في قضية "أبراج" يركز على الإدارة العليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت سلطة دبي للخدمات المالية إن التحقيق في انهيار شركة أبراج للاستثمار المباشر يركز على الإدارة العليا والأشخاص الذين فشلوا في اكتشاف المخالفات، أو لم يبلغوا عنها.

وأوضحت السلطة في تقريرها السنوي الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" إنها ستستخدم كل صلاحياتها للتعامل مع أولئك الذين تتبين مسؤوليتهم، مشيرة إلى أن التحقيق معقد للغاية وواسع النطاق حيث تجري متابعته بقوة.

وأضافت أنها تركز اهتمامها على الإدارة العليا المسؤولة عن إدارة شؤون الشركات والصناديق والأشخاص الذين قد فشلوا في تحمل مسؤولياتهم في تحديد المخالفات والإبلاغ عنها.

Advertisements

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في أبريل الماضي إن تحقيقاتها مستمرة بخصوص شركة الاستثمار المباشر المنهارة، أبراج كابيتال وشركات وأشخاص ذوي صلة.

وفي منتصف أبريل الماضي، تم إلقاء القبض على عارف نقفي الرئيس التنفيذي والمدير الشريك لشركة الاستثمار المباشر أبراج كابيتال بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

ووافقت مجموعة أبراج نهاية يوليو من العام الماضي على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات، كما وافقت كولوني كابيتال أيضا على الإشراف مؤقتا على بقية صناديق "أبراج".