شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفستكورب"التابع لحكومة أبوظبي يجمع 142 مليون دولار لأول صناديقه بالهند والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك "إنفستكورب"، البحرين، التابع لحكومة أبوظبي، والمدرج ببورصة البحرين المالية، عن نجاحه في جمع رأس المال لأول صناديقه للاستثمار بالشركات الخاصة في الهند.

وأوضح البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه استطاع استقطاب مساهمات للصندوق بلغت 10 مليارات روبية هندية (142 مليون دولار) من مجموعة متنوعة من الشركاء المحدودين.

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وقال البنك إن مجموعة الشركاء تضمنت بنوكاً هندية، شركات تأمين، مكاتب عائلية وصناديق الاستثمار الدولية. لافتا إلى أن ذلك يأتي بعد بضعة أشهر فقط على إطلاق إنفستكورب أعماله في السوق الهندية.

يشار إلى أن بنك "إنفستكورب"، قال في فبراير الماضي إنه يعتزم استثمار 500 مليون دولار في البنية التحتية السعودية ضمن وحدة جديدة تم تأسيسها.

وكان بنك إنفستكورب قد استحوذ في نهاية العام الماضي على مجمع مكاتب "كيه أو كامبوس" بمدينة إشبورن في ألمانيا من "سايلون إيه جي" مقابل 86 مليون يورو تقريباً.