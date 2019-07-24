شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ دبي" تناول 35.8 مليون حاوية بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية المحدودة المدرجة بسوق ناسداك دبي عن قيامها بمناولة 35.8 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) عبر محفظة أعمالها العالمية خلال النصف الأول من العام 2019.

وأشارت المجموعة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى ارتفاع الكميات الإجمالية بنسبة 0.5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.5% على أساس نسبة النمو بالمقارنة المثلية.

وجاء النمو بالربع الثاني مدفوعاً بالأداء القوي في آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية وأفريقيا، مقابل كميات أقل في الإمارات وأستراليا.

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وقامت محطات الشركة على المستوى الموحد بمناولة 19.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال النصف الأول، وسجلت الكميات الموحدة في الربع الثاني نمواً بنسبة 10.6%.

وكان النمو القوي في منطقة الأمريكيتين وأستراليا نتيجةً لتعزيز عمليات أستراليا والاستحواذ على شركة بولوجزا والتي تضم محطتين في تشيلي.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.