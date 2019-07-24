شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد أبوظبي ينمو 5.7% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 207 مليار درهم، مقارنة بـ 196 مليار درهم في الفترة نفسها من 2018، بنمو نسبته 5.7%.

وبحسب تقرير اطلعت عليه "أخبار اليوم" والصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 3.3% إلى 226 مليار درهم، مقارنة بـ 219 مليار درهم في الربع الأول من عام 2018.

ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي بالأسعار الجارية، الربع الأول من 2019، بمعدل 11.6% إلى 89.9 مليار درهم، مشكلاً 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

أما الناتج المحلي النفطي بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2019، فارتفع 12.8% إلى 106.8 مليار درهم، مقارنة 94.7 مليار درهم في الربع الأول من 2018، حيث شكلت مساهمته 51.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

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وبتفصيل النتائج، حسب القطاعات المؤسسية بالأسعار الجارية، يُظهر التقرير ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الأسر المعيشية 7.8%.

وارتفعت القيمة المضافة لكل من قطاع الحكومة العامة وقطاع الشركات غير المالية 2.6% و3.5% على التوالي في الربع الأول من عام 2019، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

بينما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الشركات المالية إلى 19.2 مليار درهم في الربع الأول 2019، مقارنة مع 19.1 مليار درهم في الربع الأول من 2018 بنمو 0.9%.

وتوقع تقرير سابق من معهد التمويل الدولي أن ينمو اقتصاد أبوظبي 3.4% في 2019 بدعم من ارتفاع أسعار النفط والزيادة الكبيرة بحجم الإنفاق الحكومي في أبوظبي.