شكرا لقرائتكم خبر عن %426 تغطية اكتتاب الأفراد في شركة عطاء التعليمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية، عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم شركة عطاء التعليمية يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019م، حيث بلغت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة لاكتتاب المكتتبين الأفراد 426% وبلغ عدد المكتتبين 38,562 مكتتب قاموا بضخ 148 مليون ريال سعودي للاكتتاب في عدد 1.2 مليون سهم بسعر 29 ريال سعودي للسهم الواحد.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه تم تخصيص 1.2 مليون سهم للمكتتبين الأفراد تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 10.8 مليون سهم للمؤسسات المكتتبة تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

تجدر الإشارة إلى أن اكتتاب المؤسسات في شركة عطاء التعليمية قد شهد تغطية بلغت 202% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وكما قد شهدت عملية بناء سجل الأوامر طلبات من كافة شرائح المكتتبين المؤسساتيين داخل المملكة، بالإضافة إلى ورود طلبات متعددة لصالح مستثمرين أجانب يشملون المستثمرين الخليجيين والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة والتي تخطت أكثر من ثلث حجم الطرح.

Advertisements

وأوضحت إتش إس بي سي العربية السعودية أنه وفق المعلومات الواردة في نشرة إصدار شركة عطاء التعليمية، بأن الجهات المستلمة سوف تلتزم بإجراءات رد الفائض يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019م، كما أنه سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية تداول بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة.

وكان قد تم في يوم الأحد، الموافق 14 يوليو 2019م، بدء الاكتتاب العام لشريحة الأفراد في 1.2 مليون سهم من أسهم شركة عطاء التعليمية وذلك بسعر 29 ريالا للسهم الواحد تم تحديده بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر. وتستمر فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة لمدة خمسة أيام.

وأعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب في شركة عطاء التعليمية، عن انتهاء اكتتاب المؤسسات واكتمال عملية بناء سجل الأوامر وذلك بنهاية يوم الاثنين 8 يوليو 2019.

وكشفت شركة عطاء التعليمية عن تعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشارًا ماليًا ومتعهدًا للتغطية ومديرًا للطرح العام الأولي لأسهمها في السوق المالية السعودية "تداول".

وتعد شركة عطاء التعليمية إحدى شركات التعليم الرائدة في المملكة العربية السعودية نتيجة لاستثماراتها المتواصلة في قطاع التعليم الخاص منذ بداية عملياتها في عام 1992م عندما قامت بافتتاح مدارس الرواد الأهلية، حيث استطاعت الشركة أن تكتسب من الخبرة والمهنية خلال الثلاث عقود الماضية ما يؤهلها للمساهمة في قيادة قطاع التعليم في المملكة الذي يعد إحدى ركائز التنمية ورؤية 2030، والمساهمة في نشأة الأجيال وفقًا للمعايير التعليمية الحديثة، والقدرة على تلبية متطلبات القطاع المتغيرة.