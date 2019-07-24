شكرا لقرائتكم خبر عن معدل التضخم السعودي بالسالب للشهر السادس على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد - محمد أبو الغيط

تقرير خاص - أخبار اليوم: سجل معدل التضخم بالسعودية معدلا بالسالب في شهر يونيو وللشهر السادس على التوالي، حيث بلغ معدله -1.4%، بينما كان في مايو عند -1.5% وفي أبريل عند -1.9%، وفي مارس عند -2.1%، وفي فبراير -2.2%، وفي يناير -1.9%.

Advertisements

ووفقا لإحصائية لموقع "أخبار اليوم" كان بصدارة القطاعات المتراجع مؤشر التضخم بها قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والذي تراجع مؤشر التضخم به بنسبة -7.2%، تلاه الاتصالات بـ -0.7%، والملابس والأحذية وبنسبة -0.5%، ثم قطاع تأثيث وتجهيزات المنزل وبنسبة -0.2%.

ووفقا لحسابات "أخبار اليوم" تراجع المؤشر العام للتضخم خلال النصف الأول من العام 2019 بنسبة -1.86%، حيث يبلغ متوسط المؤشر 105.7 نقطة مقابل 107.7 نقطة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.